The Outer Worlds: la Video Anteprima del nuovo GDR di Obsidian dall'E3 2019

Il nuovo GDR di Obsidian Entertainment, The Outer Worlds, è stato mostrato all'E3 2019, prima con un annuncio durante la conferenza Microsoft, e poi con un evento vero e proprio, dove gli sviluppatori hanno mostrato il gameplay del gioco.

Grazie alla presentazione, abbiamo finalmente potuto scoprire, direttamente da Los Angeles, le prime caratteristiche del titolo, e nonostante le prime impressioni del pubblico non fossero esattamente lusinghiere, al gioco di Obsidian non sembra di certo mancare il carisma, il che ha subito rassicurato noi e chi attende con trepidazione l'arrivo di The Outer Worlds.

Sono emerse tante novità per quanto riguarda la costruzione del mondo di gioco, o il fatto che le abilità ottenute durante l'avventura daranno vita ad opzioni di dialoghi aggiuntive, ed esempio, e se n'è saputo di più sul Sistema Tattico di Dilatazione Temporale, una delle meccaniche più importanti del gioco, che permette di rallentare il tempo e al contempo infliggere più danni e scoprire ulteriori informazioni sui nemici.

Queste e tante altre novità, le trovate nel video che vi proponiamo, come sempre, in apertura della news. The Outer Worlds uscirà il 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Se volete maggiori informazioni a riguardo, potete dare un'occhiata anche alla nostra anteprima di The Outer Worlds.