The Outlast Trials entra in Early Access: paura e delirio nel nuovo video

L'orrore dell'Early Access di The Outlast Trials ha ufficialmente inizio su PC, con la partenza su Steam ed Epic Store della versione in accesso anticipato della nuova esperienza cooperativa a tinte oscure degli studi Red Barrels.

Ambientato durante la Guerra Fredda, The Outlast Trials ci immerge nell'incubo interattivo plasmato dalla Murkoff, una corporazione senza scrupoli che testerà dei metodi avanzati di controllo mentale e lavaggio del cervello servendosi di cavie umane.

Il nostro compito sarà quello di adempiere agli incarichi affidati a una delle reclute chiamate a fare da cavia per la Murkoff. Ogni sfida da affrontare promette di offrire delle emozioni forti all'interno di uno scenario horror pieno di trappole mortali ed esseri mostruosi. Tra un test e l'altro, i giocatori dovranno vedersela anche degli assassini mascherati e con tutta una serie di diavolerie meccaniche nascoste in ogni angolo della mappa.

Al termine del percorso di sviluppo inaugurato da Red Barrels con il lancio di The Outlast Trials in Early Access su PC, la software house canadese si premurerà di lanciare lo spin-off cooperativo di Outlast anche su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per ingannare l'attesa, vi consigliamo di restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro approfondimento su The Outlast Trials e la nuova sfida tra incubi e deliri.