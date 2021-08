The Outlast Trials: l'horror coop terrorizza nel video della Gamescom 2021

Non potendo assolutamente mancare all'appuntamento con la Gamescom 2021, gli sviluppatori di Red Barrels fanno capolino tra le World Premiere dell'Opening Night Live per mostrare un video gameplay esteso di The Outlast Trials.

Lo spin-off cooperativo dell'avventura survival horror di Outlast ci riproietta nella Guerra Fredda per farci interpretare delle sfortunate cavie umane che vengono reclutate dalla Murkoff Corporation per testare dei metodi avanzati di controllo mentale e lavaggio del cervello.

La dimensione a tinte oscure tratteggiata da Red Barrels prevede così delle sfide da completare collaborando con gli altri "soggetti del test" per superare indenni delle trappole mortali all'interno di scenari in costante mutamento. Tra un test e l'altro, nella mappa vedremo spuntare degli assassini mascherati che contribuiranno a rendere ancora più "movimentata" l'esperienza da vivere nei panni delle cavie della corporazione Murkoff.

Il filmato proposto da Red Barrels durante l'ONL fissa per il 2022 la finestra di lancio di The Outlast Trials, ma senza specificare la rosa di piattaforme su cui vedrà ufficialmente la luce. Nell'attesa di ricevere ulteriori dettagli su questo progetto, vi invitiamo ad ammirare l'ultimo gameplay trailer e a farci sapere che cosa ne pensate di questo horror cooperativo.