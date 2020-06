The Outlast Trials: nuovo teaser per lo spaventoso horror coop

A chiudere il lungo PC Gaming Show 2020 è stato un breve teaser di The Outlast Trials, ovvero il terzo capitolo dell'acclamata serie survival horror che, per la prima volta, permetterà ai giocatori di vivere l'avventura in compagnia di un amico grazie alla modalità cooperativa online.

Nel brevissimo filmato possiamo vedere una prima sequenza in computer grafica in cui degli spaventosi dottori si preparano per effettuare una qualche operazione chirurgica su un uomo contro la sua volontà (probabilmente uno dei protagonisti). In un secondo momento sembra invece che il video ci mostri una sequenza in game, durante la quale vediamo il personaggio controllato dal giocatore scappare da una mostruosa creatura che lo sta inseguendo e, proprio quando incontra un alleato pronto a tendergli la mano, le cose peggiorano sensibilmente. Sembra chiaro che l'intento degli sviluppatori con questo trailer sia quello di mandare un messaggio ai propri fan: la presenza della cooperativa non renderà in alcun modo l'esperienza meno spaventosa o meno complessa.

Prima di lasciarvi al teaser trailer, vi ricordiamo che il gioco è attualmente previsto solo su PC, ma è probabile che nelle prossime settimane possa arrivare l'annuncio delle edizioni PlayStation 5 e Xbox Series X.