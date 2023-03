The Outlast Trials, che l'orrore abbia inizio! L'Early Access ha una data

A diversi mesi di distanza dall'ultimo, violento trailer di The Outlast Trials, gli studi Red Barrels si dicono finalmente pronti a lanciare la fase in Accesso Anticipato del loro survival horror a vocazione cooperativa.

L'Early Access di The Oultast Trials darà modo a tutti i patiti del genere di tuffarsi nell'incubo interattivo della Murkoff, la corporazione senza scrupoli che ha deciso di testare dei metodi avanzati di controllo mentale e lavaggio del cervello servendosi, appunto, di cavie umane opportunamente reclutate per adempiere a questo incarico.

Lo spin-off cooperativo di The Outlast promette quindi di offrire delle emozioni forti all'interno di un microcosmo di terrore pieno di trappole mortali e scenari che cambieranno in funzione dei test condotti di volta in volta dalla Murkoff. Tra una sfida e l'altra, i giocatori dovranno confrontarsi con degli assassini mascherati e con tutta una serie di congegni e diavolerie meccaniche sparse per la mappa.

La fase in Accesso Anticipato di The Outlast Trials partirà ufficialmente il 18 maggio su PC, tanto su Steam quanto su Epic Games Store. Nella sua versione finale, il titolo approderà anche su console PlayStation e Xbox di questa e della passata generazione. Volete saperne di più sul gameplay di questo incubo interattivo da vivere rigorosamente in cooperativa? Su Everyeye.it trovate questo nostro speciale su The Outlast Trials in equilibrio tra narrazione horror e multiplayer.