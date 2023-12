The Outlast Trials sale sul palco dei TGA e terrorizza con il trailer che annuncia la data

Non stupisce affatto che Red Balles abbia fatto il proprio ingresso sul palco dei TGA di quest'anno: come annunciato nella giornata di oggi, infatti, l'horror cooperativo The Outast Trials ha fatto parte del palinsesto dei The Game Awards 2023. Le importanti novità dal team di sviluppo sono sopraggiunte, dopo un'attesa alquanto duratura.

A distanza di circa sette mesi da quando The Outlast Trials è entrato in Early Access, infatti, l'invito di Red Barrels a sperimentare il terrore con i propri amici è giunto ad un livello successivo. L'avventura orrorifica in multiplayer è ora pronta a regalare una folle dose di divertimento a chiunque vorrà sperimentarla. I giocatori sono pronti a scoprire tutto ciò che The Outlast Trials ha da offrire di nuovo ed interessante. "Sia che affrontiate le prove da soli o in squadra, se sopravvivete abbastanza a lungo e completate la terapia, Murkoff vi lascerà volentieri andare... ma voi sarete gli stessi?".

"Ambientato nell'era della Guerra Fredda, cavie umane vengono involontariamente reclutate dalla brava gente della Murkoff Corporation per testare metodi avanzati di lavaggio del cervello e controllo mentale. In un mondo di sfiducia, paura e violenza, la vostra morale sarà messa in discussione, la vostra resistenza testata e la vostra sanità mentale distrutta. Tutto in nome del progresso, della scienza e del profitto".



Dopo un periodo di accesso anticipato durato parecchi mesi, ci siamo: The Outlast Trials uscirà il 5 marzo 2024 su PlayStation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Sereis X/S e PC. Il gioco è attualmente preordinabile su PlayStation e Xbox.