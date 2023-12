The Outlast Trials torna in azione: l'horror cooperativo sarà ai The Game Awards 2023

Lo scorso maggio The Outlast Trials è entrato in early access, ma da allora non ci sono stati grossi aggiornamenti sull'arrivo della versione completa e definitiva del nuovo episodio della nota serie horror. Ma qualche importante novità potrebbe arrivare proprio in occasione dei The Game Awards 2023.

Attraverso un post su Twitter/X, lo sviluppatore Red Barrels ha confermato la sua presenza alla nuova edizione dei The Game Awards attraverso un'immagine raffigurante un televisore che proietta il logo della Murkoff Corporation, azienda gestita dall'antagonista principale di The Outlast Trials. Gli autori invitano i fan a sintonizzarsi sull'evento presentato da Geoff Keighley in quanto hanno "importanti novità" da condividere con il pubblico in merito al loro horror cooperativo.

Non ci sono per ora maggiori dettagli sulla portata dell'annuncio, ma con la promessa di grosse novità viene automatico pensare che Red Barrels sia pronto ad annunciare l'arrivo della Versione 1.0 di The Outlast Trials, accompagnata magari anche dalle edizioni console PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ma per averne la certezza assoluta non resta che aspettare l'inizio dei The Game Awards 2023, previsto in Italia alle ore 01:30 dell'8 dicembre.

Per ingannare l'attesa potete intanto rileggervi il nostro provato di The Outlast Trials basato sulla versione in accesso anticipato per PC, così da avere un'idea più chiara sulle potenzialità del progetto.