The Outlast Trials: il violento trailer della Gamescom 2022 svela le date della Beta

Tra gli ultimi prodotti che sono stati mostrati da Geoff Keighley nel corso dell'Opening Night Live alla Gamescom 2022 troviamo anche The Outlast Trials, che era sparito dalle scene dall'annuncio avvenuto proprio nella scorsa edizione dell'evento tedesco.

L'horror giocabile anche in cooperativa con un altro utente online è al centro di un trailer ricco di sequenze di gameplay particolarmente cruente in cui possiamo vedere i protagonisti alle prese con creature mostruose, frutto di terribili esperimenti. Nella maggior parte dei casi, il duo di protagonisti è costretto alla fuga da questi pericolosi avversari e talvolta deve ingegnrsi per venire a capo di enigmi ambientali. Oltre a mostrarci scienziati pazzi e sangue, il trailer annuncia anche che a breve si terrà la Volunteer Closed Beta, una versione di prova dell'horror firmato Red Barrels che avrà luogo dal 28 ottobre al 1 novembre 2022. Al momento non è chiaro quali saranno i meccanismi che garantiranno l'accesso alla Beta, ma è probabile che i preorder del gioco permetteranno ai giocatori di accedere ai test.

Prima di lasciarvi al truculento trailer, vi ricordiamo che The Outlast Trials non ha ancora una data d'uscita ufficiale e, stando ai dettagli disponibili sul canale YouTube degli sviluppatori, il gioco arriverà esclusivamente su PC tramite Epic Games Store e Steam.