The Pathless, la gemma Indie arriva su Xbox e Nintendo Switch: ecco la data di uscita

La straordinaria accoglienza riservata a The Pathless da parte della critica internazionale ha resto l'Indie di Annapurna Interactive uno dei grandi protagonisti della scena videoludica indipendente del 2020.

Esordito in esclusiva Sony su PlayStation 4 e PlayStation 5, ora la produzione di Giant Squid è pronta a tornare in scena grazie ad un atteso porting. Con il trailer che trovate in apertura, la software house conferma che The Pathless supererà i confini dell'hardware PlayStation il prossimo 2 febbraio 2023. In tale data, l'evocativa avventura diverrà disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, in formato esclusivamente digitale.

Un'ottima occasione per riscoprire l'IP di Giant Squid, team che già si era fatto conoscere dal grande pubblico in seguito al lancio di Abzu. In The Pathless, i giocatori vestono i panni di un misterioso arciere, noto soltanto come il "Cacciatore". Accompagnato da un'aquila, il protagonista è impegnato in un epico viaggio, con l'obiettivo di liberare una terra selvaggia da un'oscura maledizione. Per riscoprire tutti i dettagli sull'opera, potete fare riferimento alla nostra recensione di The Pathless.



L'arrivo dei porting dell'Indie era stato anticipato tempo fa dal publisher, in seguito all'annuncio di una nuova partnership tra Annapurna Interactive e Microsoft, grazie alla quale Indie come Flock e Thirsty Suitors arriveranno al Day One su Xbox Game Pass.