The Pathless: ottima accoglienza da parte della critica internazionale

Come avrete ormai notato nel corso del tardo pomeriggio, le principali testate videoludiche internazionali hanno pubblicato le loro recensioni di The Pathless, l'ultima fatica di Annapurna Interactive. Dando un'occhiata alle opinioni che si trovano in giro sul web, il titolo è stato accolto molto positivamente.

Al momento, infatti, il gioco vanta una media di 80 punti su 100 su Metacritic e la maggior parte degli articoli al momento disponibili si chiudono con un voto superiore all'8. Lo stesso Francesco Fossetti, che ha pubblicato la recensione di The Pathless sulle nostre pagine, gli ha assegnato un bel 9.

Ecco di seguito alcuni dei voti raccolti dal gioco nelle ultime ore:

DualShockers - 100/100

GamingBible - 90/100

GamingTrend - 90/100

TheSixthAxis - 90/100

Gamesradar - 80/100

IGN - 80/100

Gameinformer - 80/100

Gamespot - 70/100

Screen Rant - 60/100

Vi ricordiamo che il gioco è disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One, PC (esclusivamente su Epic Games Store) e Xbox Series X|S, ovvero le console di nuova generazione anch'esse arrivate proprio oggi. Per quello che riguarda invece l'edizione PlayStation 5 del gioco occorrerà attendere il prossimo giovedì 19 novembre 2020, ovvero il day one della console Sony.