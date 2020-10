The Pathless su PS5: presentata la Day One Edition, aperti i preordini

Il nome di Iam8bit è ormai ampiamente noto nella community videoludica, grazie alle straordinarie creazioni realizzate nel tempo dalla compagnia. Dopo la Collector's Edition di Ori and the Will of the Wisps, giunge l'annuncio di un'edizione fisica per The Pathless.

Destinata a una pubblicazione cross gen, il titolo sarà disponibile in versione retail esclusivamente nella sua versione PlayStation 5. L'edizione è stata messa a punto grazie ad una collaborazione tra il publisher Annapurna Interactive, il team di sviluppo di Giant Squid e, appunto, Iam8bit. La Day One Edition di The Pathless includerà il gioco in edizione fisica e un set di 6 cartoline con illustrazioni dedicate al titolo. L'edizione è attualmente già disponibile per il preordine.



The Pathless, lo ricordiamo, pone il giocatore nei panni di una cacciatrice determinata a spezzare una maledizione che attanaglia il mondo intero. Dirigendosi verso una mistica isola, dovrà sfruttare la sua maestria nel tiro con l'arco per fronteggiare spiriti corrotti. Accompagnata da una maestosa aquila, dovrà cementare il suo rapporto con il rapace per portare a termine la sua missione, tra esplorazione, battaglie ed enigmi.

L'avventura videoludica sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5 a partire dal 12 novembre: per maggiori informazioni, sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca anteprima di The Pathless, a cura del nostro Daniele D'Orefice.