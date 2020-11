The Pathless PS5 Recensione: la meraviglia che non ti aspetti!

Seguendo le orme di un capolavoro come Shadow of the Colossus, The Pathless si è dimostrato un gioco sorprendente e bellissimo: eccovi la nostra recensione dell'avventura fantasy di Giant Squid e Annapurna Interactive.

L'esperienza maturata con il progetto di Abzu ha consentito al team di Giant Squid di non "sfruttare superficialmente" il legame ideale con Shadow of the Colossus, ma di servirsene per elaborare soluzioni ludiche, narrative e artistiche del tutto nuove.

Il solco tracciato dalla software house guidata da Matt Nava (l'Art Director di Flower e Journey) ha consentito agli autori di The Pathless di costruire un'ecosistema di gioco estremamente stratificato e dal ritmo unico, capace di attrarre gli appassionati di questa tipologia di prodotti con un'atmosfera sospesa e uno stile delicato.

Ciò che sorprende maggiormente di quest'opera è però il "racconto silenzioso" che si dipana con una storia che fa leva sulla curiosità degli utenti per regalare loro dei momenti di sano stupore, grazie all'eccelsa qualità degli enigmi da risolvere e della loro alternanza con gli scontri che ne tratteggiano le fasi più action.

Per saperne di più su questa sorprendente produzione che s'ispira a Shadow of the Colossus e ad altri illustri esponenti del genere, vi lasciamo in compagnia del video che campeggia a inizio articolo e, per un ulteriore approfondimento, alla nostra recensione di The Pathless.