The Pathless: il video gameplay fissa l'uscita per il lancio di PS5

Dopo aver svelato nuovi dettagli su Stray, i rappresentanti di Annapurna Interactive confermano che l'avventura fantasy The Pathless sarà disponibile per il lancio di PlayStation 5.

L'ultima proprietà intellettuale realizzata dal team di Squid Games, quindi, entra ufficialmente nella lineup di lancio di PS5 per fare la gioia degli appassionati di action adventure votati all'esplorazione. Il breve filmato confezionato dagli editori di Annapurna fissa infatti la commercializzazione di The Pathless per il 12 novembre su PC, PlayStation e 4, appunto, PS5.

Come specificato da Sony in chiusura dell'ultimo Showcase, però, in Italia l'uscita delle due versioni di PlayStation 5 (che si differenziano solo per la presenza o meno del lettore di dischi) è prevista per il 19 novembre.

A chi ci segue, ricordiamo che The Pathless cala gli utenti in una dimensione misteriosa, con tanti puzzle ambientali da risolvere e numerosi nemici da affrontare attingendo a un equipaggiamento incentrato sull'utilizzo di arco e frecce. Il nostro avventuriero potrà comunque contare sull'aiuto costante di un'aquila che gli permetterà di librarsi in volo e di osservare dall'alto gli scenari per andare alla ricerca di indizi, di oggetti speciali o di armi rare. Per saperne di più su questo progetto, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su The Pathless.