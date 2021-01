The Pedestrian: il platform con l'omino dei cartelli stradali ha una data su PS4 e PS5

Dopo aver riscosso un discreto successo tra gli appassionati di platform su Steam con la versione PC di The Pedestrian, Skookum Games pubblica un nuovo video gameplay per annunciare la data di lancio delle edizioni PS4 e PlayStation 5 del loro originale videogioco dedicato all'omino dei cartelli stradali.

Presentata durante lo State of Play organizzato da Sony nell'agosto del 2020, la trasposizione di The Pedestrian per console PlayStation vanterà tutti i contenuti della versione originaria per dare modo ai giocatori di aiutare il Pedone stilizzato dei cartelli autostradali a trovare una via di fuga dalla sua dimensione bidimensionale.

Seguendo le indicazioni fornite dall'eroe silenzioso di ogni moderna metropoli, gli utenti dovranno modificare la posizione dei segnali stradali in modo tale da creare un percorso che consenta al Pedone di raggiungere l'agognata libertà.

Come ci viene mostrato nel nuovo video dagli autori di Skookum Games, ad ogni livello sarà associato un diverso set di cartelli, e con essi un ventaglio inedito di problemi da risolvere e ostacoli da superare. Con questo trailer, la software house indipendente fissa per il 29 gennaio l'uscita di The Pedestrian su PS4 e PS5: il platform con l'omino dei cartelli stradali arriverà nei prossimi mesi anche sugli sugli store digitali di Xbox One, Nintendo Switch e Xbox Series X/S.