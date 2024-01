The Pedestrian: il puzzle con l'omino dei cartelli stradali è in cammino su Switch

Dopo aver ottenuto un discreto successo tra gli appassionati di platform su PC, PlayStation e Xbox, il puzzle con l'omino dei cartelli stradali The Pedestrian si accinge a sbarcare su Nintendo Switch.

La trasposizione nintendiana di The Pedestrian promette di offrire i medesimi contenuti delle edizioni già disponibili su PC e console Microsoft e Sony della passata generazione: spazio quindi a decine di missioni da completare per aiutare il Pedone stilizzato dei cartelli autostradali a trovare una via di fuga dalla sua dimensione bidimensionale.

L'originale approco creativo adottato dal team di Skookum Games è perciò il tratto distintivo di un'opera che sprona i fan del genere a studiare la disposizione dei cartelli per modificarne di volta in volta la posizione e riuscire, in questo modo, a 'liberare' il Pedone restituendogli l'agognata libertà dopo anni trascorsi a dare indicazioni ai cittadini e ai turisti delle città di tutto il mondo.

A giudicare da quanto 'segnalato' dai curatori dell'eShop giapponese, il lancio della versione Nintendo Switch di The Pedestrian dovrebbe avvenire giovedì 18 gennaio. Se volete saperne di più al riguardo, qui trovate la nostra recensione del puzzle metropolitano The Pedestrian.