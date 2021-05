The Pegasus Dream Tour firmato da Tabata: arriva il gioco delle Paralimpiadi di Tokyo 2020

L'annuncio di The Pegasus Dream Tour risale ormai a due anni fa, ma il gioco firmato da nientemeno che Hajime Tabata è finalmente pronto ad approdare sul mercato videoludico.

La produzione mobile dedicata alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 avrebbe ovviamente dovuto vedere la luce in occasione della scorsa estate, contestualmente all'avvio della manifestazione sportiva. Come ampiamente noto, tuttavia, la crisi sanitaria internazionale ha impedito il normale svolgimento dei Giochi Olimpici, con il Comitato Olimpico Internazionale che si è ritrovato costretto a posticipare di ben un intero anno l'atteso evento.

Finalmente, ad ogni modo, con l'estate 2021 la capitale nipponica potrà ospitare l'evento sportivo per eccellenza. Come da tradizione, Olimpiadi e Paralimpiadi si svolgeranno l'una in fila all'altra, per molte settimane di intrattenimento per appassionati e non. Per accompagnare i giocatori alla scoperta della Paralimpiadi di Tokyo 2020, JP Games, studio guidato da Hajime Tabata, propone The Pegasus Dream Tour, una produzione mobile in arrivo su dispositivi iOS e Android il prossimo 24 giugno.



Nel titolo, i giocatori si ritroveranno catapultati in una città futuristica e ideale, governata - tra gli altri - anche da Doraemon! Dopo aver creato un proprio avatar tramite un selfie, sarà possibile personalizzare il protagonista con braccia e gambe prostetiche, oltre a modelli avanzatissimi di sedie a rotelle. Con la propria attrezzatura, The Pegasus Dream Tour consentirà poi di specializzarsi in moltissime discipline paralimpiche. Il tutto interagendo in libertà con altri avatar per la città di Pegasus City.