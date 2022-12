The Perceiver: l'open world ispirato a Sekiro si mostra in un lunghissimo video gameplay

A poche settimane di distanza dall'annuncio di The Perceiver, l'interessante progetto dalle meccaniche di gameplay ispirate a grosse produzioni come Sekiro Shadows Die Twice e Ghost of Tsushima si è mostrato in un lungo filmato con tanto di commento degli sviluppatori.

Attraverso la visualizzazione del video gameplay possiamo apprendere numerose novità sulle meccaniche di gioco, le quali sono fortemente ispirate al popolare action targato FromSoftware. Proprio come il Lupo, il protagonista di The Perceiver può utilizzare un rampino per muoversi agilmente in giro per gli scenari e colpire sia furtivamente che in maniera più plateale il nemico. Lo stesso combat system ricorda molto da vicino quello di Sekiro Shadows Die Twice e, oltre ad essere basato sul parry e sui contrattacchi, consente al giocatore di ritornare in vita dopo una sconfitta grazie alla meccanica della resurrezione. Durante la lunga sessione di gameplay giocata su PC, gli sviluppatori hanno mostrato sia una boss fight che contri contro piccoli gruppi di nemici, evidenziando anche quanto sia difficile tenere a bada più avversari contemporaneamente. Il filmato conferma anche la possibilità di intervenire sull'estetica del protagonista, i cui abiti sono diversi nei vari momenti di gameplay mostrati.

Per chi non lo sapesse, Project The Perceiver non ha ancora una data d'uscita e le piattaforme di riferimento sono solo PC, PlayStation 4 e PlayStation 5.