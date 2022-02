The Perfect Pencil, ansia e videogiochi: arriva l'Action Adventure italiano

Nel panorama videoludico, sono sempre più numerose le produzioni che si pongono l'obiettivo di affrontare tematiche complesse e articolate, proponendo riflessioni su emozioni e timori.

È ad esempio il caso del toccante Lost Words: Beyond the Page, che riflette sul vuoto lasciato dalla scomparsa di una persona cara (ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Lost Words: Beyond the Page), o della coinvolgente avventura grafica No Longer Home (anche in questo caso trovate sulle nostre pagine una ricca recensione di No Longer Home). A questo dinamico mondo, si appresta ora ad aggiungersi anche The Perfect Pencil, intrigante Action Adventure a firma completamente italiana.

Al lavoro sulla produzione troviamo infatti il team nostrano di Studio Cima, che ha peraltro avuto modo di presenziare all'edizione 2021 di Milan Games Week & Cartoomics As One. La piccola software house ha sino ad ora condiviso sparuti teaser legati a The Perfect Pencil, ma l'annuncio ufficiale del titolo è ormai imminente. Come potete verificare dal cinguettio disponibile in calce a questa news, gli autori italiani hanno infatti confermato che domani, lunedì 7 febbraio 2022, sarà pubblicato un trailer ufficiale del metroidvania, con tanto di lancio della pagina Steam.



Con The Perfect Pencil, Studio Cima punta ad affrontare il tema dell'ansia patologica e del modo in cui gli esseri umani reagiscono di fronte alla paura. Per saperne di più, sarà necessario attendere solo poche ore.