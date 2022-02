The Perfect Pencil in azione: trailer per il surreale metroidvania italiano

Dopo i primi teaser dedicati a The Perfect Pencil, è tempo per il metroidvania italiano di mostrarsi apertamente al pubblico, in un primo trailer dedicato.

Come promesso dagli autori di Studio Cima, la giornata di lunedì 7 febbraio 2022 ha infatti visto approdare in rete il primo video di presentazione dell'Action Adventure. Disponibile in apertura a questa news, il filmato alza il sipario sull'immaginario surreale che contraddistinguerà The Perfect Pencil, gioco che mira ad affrontare tematiche di rilievo, quali l'insorgere di forme patologiche di ansia negli esseri umani. Contestualmente alla pubblicazione del primo trailer del gioco, Studio Cima ha anche attivato la pagina Steam di The Perfect Pencil, che ora può dunque essere aggiunto alle Wishlist.



Protagonista del metroidvania è John, rimasto imprigionato in un mondo misterioso, ma in cerca di una via di fuga rappresentata da un bagliore che continua a scorgere in lontananza. Percorrendo una mappa interconnessa, i giocatori di The Perfect Pencil scopriranno un immaginario allegorico, che ripercorre e analizza le diverse reazioni di uomini e donne di fronte alla paura. In un momento di smarrimento interiore, John dovrà compiere scelte, superare ostacoli e affrontare nemici, boss e altri ostacoli, plasmando di volta in volta il proprio destino. A gettare un'ombra sulla sua avanzata, vi sarà tuttavia l'insidiosa Bestia Bianca.