The Persistence esce a giugno su PS5 e Xbox Series X/S: niente Ray Tracing su Series S

Due mesi dopo l'annuncio di The Persistence Enhanced, gli autori di Firesprite Games sono pronti ad annunciare la data di lancio dell'edizione next gen del loro horror fantascientifico con un video che mostra le novità grafiche di questo aggiornamento per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Per l'occasione, il co-fondatore della software house inglese Stuart Tilley ha illustrato ai giornalisti di WCCFtech delle novità ludiche e contenutistiche dell'update next gen che sarà disponibile dal 4 giugno in via del tutto gratuita per chi possiede già il gioco su PC, PS4 o Xbox One.

A detta di Tilley, la versione Enhanced di The Persistence "mostrerà tutto ciò che siamo in grado di fare con la tecnologia di illuminazione Ray Tracing, sia su PC che su console". Le versioni per console di nuova generazione avranno una modalità Performance (4K dinamico e 60fps) e una modalità Qualità. Quest'ultima, stando all'esponente di Firesprite, sbloccherà gli effetti di illuminazione in Ray Tracing ma porterà la risoluzione e il framerate rispettivamente a 1080p e 30fps. L'opzione per attivare il Ray Tracing, conferma lo stesso Tilley, non sarà presente su Xbox Series S.

Il co-fondatore del team di sviluppo di Liverpool ha poi elogiato l'architettura e le prestazioni degli SSD di PS5 e Xbox Series X/S, per poi concludere il suo intervento riferendo che l'edizione Enhanced di The Persistence supporterà appieno i trigger adattivi e il feedback aptico del controller DualSense di PlayStation 5.