The Persistence: l'horror sci-fi tra Alien e DOOM in arrivo su PC e console

Gli sviluppatori di Firesprite Games confezionano un nuovo video di The Persistence per annunciare la data di lancio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch della versione non-VR di questa avventura horror ispirata a kolossal come Alien e DOOM.

A due anni dall'approdo su PS4 dell'edizione fruibile solo in Realtà Virtuale attraverso il visore di PlayStation VR, l'ultima versione del gioco a tinte oscure della software house inglese promette di offrirci un'esperienza di gameplay altrettanto immersiva e "toccante", merito delle numerose innovazioni che andranno a tratteggiare l'opera.

La versione non-VR di The Persistence vanterà infatti un'interfaccia completamente rivista, un sistema di controlli rimodulato in funzione dell'utilizzo di mouse, tastiera e controller per console, un comparto grafico più curato e delle animazioni più ricche per il personaggio e le mostruose creature con cui si confronterà.

Tutte le aggiunte e le modifiche che interesseranno il titolo saranno messe a disposizione degli acquirenti del gioco originario attraverso un aggiornamento gratuito. A questo punto non ci resta che lasciarvi al video (con tanto di galleria immagini) che fissa per il 21 maggio 2020 la data di lancio della versione non-VR di The Persistence su PC e console. In virtù delle ormai note problematiche legate all'emergenza Coronavirus, il titolo sarà disponibile dal 21 maggio solo in edizione digitale: la versione retail sarà distribuita entro l'estate sotto l'egida di Perp Games.