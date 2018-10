The Persistence: il nuovo update gratuito aggiunge new game plus, 2 modalità e permadeath

Firesprite Games e Sony Interactive Entertainment hanno annunciato che The Persistence riceverà un nuovo aggiornamento gratuito il 18 ottobre. L'update aggiungerà il new game plus, due modalità aggiuntive, il permdeath e nuove opzioni per personalizzare l'esperienza di gioco.

Il new game plus permetterà di giocare una nuova Campagna trasferendo l'equipaggiamento e tutti gli upgrade ottenuti nel playthrough precedente. Una feature molto interessante in vista del nuovo livello di difficoltà in arrivo con l'aggiornamento, chiamato Ultra Hardcore: selezionando questo livello di sfida, i giocatori non avranno più in grado di vedere i nemici dietro ai ripari, rendendo le fasi esplorative molto più imprevedibili.

Parlando invece delle due nuove modalità, i giocatori potranno mettersi alla prova con Glass Cannon e First Blood. La prima ci vedrà attraversare 24 stanze di difficoltà crescente infestate dai nemici, utilizzando un'arma con munizioni infinite che abbiamo selezionato all'inizio della partite. Al contrario, First Blood sarà incentrato interamente sulle dinamiche stealth, costringendo i giocatori a cavarsela muniti solamente di un coltello.

Per rendere il gioco ancora più impegnativo e carico di tensione, inoltre, gli sviluppatori hanno introdotto una nuova opzione di Permadeath: selezionandola disattiveremo i checkpoint, e morire anche una sola volta sancirà il fallimento della missione. Per concludere, l'aggiornamento in arrivo il 18 ottobre includerà anche una serie di opzioni aggiuntive per regolare la velocità di movimento, l'utilizzo del teletrasporto e la gestione delle munizioni.

Ricordiamo che The Persistence è attualmente disponibile in esclusiva per PlayStation VR.