The Persistence sul PlayStation Plus: l'horror sarà giocabile anche senza VR

Tra i giochi PlayStation Plus di novembre 2021 è compreso anche The Persistence, un survival horror roguelike dalle atmosfere sci-fi pensato per essere giocato in realtà virtuale.

La versione inclusa nel PS Plus è la Complete Edition del titolo firmato Firesprite, che rispetto all'edizione originale offre più contenuti (tra cui la modalità Campagna+) e migliorie tecniche quali motion blur e ed effetti di illuminazione perfezionati. E sebbene sia stato catalogato come titolo VR tra i sei giochi previsti nel Plus di novembre, The Persistence potrà essere giocato tranquillamente anche senza le funzionalità di realtà aumentata, sia su PS4 che su PS5. Per coloro che ancora non hanno compiuto il salto verso la VR si tratta di un'ottima occasione per sperimentare il survival horror di Firesprite comodamente tramite lo schermo del proprio televisore.

Potete inoltre leggere la nostra recensione di The Persistence per avere un quadro più chiaro delle qualità del gioco. L'avventura si svolge 500 anni avanti nel futuro su una stazione, la Persistence, alla deriva nello spazio, risucchiata da un buco nero. La situazione precipita quando i membri dell'equipaggio si trasformano in fameliche creature mutanti che danno la caccia ai sopravvissuti, tra cui il protagonista Zimri Elder. Obiettivo principale è riparare la Persistence e salvarla dal buco nero: una serie di abilità speciali e un vasto armamentario sono ciò che serve per riuscire a completare con successo la missione.