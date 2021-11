The Persistence su PS Plus: la versione Enhanced è gratis su PS5, ecco cosa aggiunge

Oltre alla possibilità di giocare The Persistance senza VR, gli abbonati a PS Plus ottengono anche l'accesso alla versione Enhanced del thriller sci-fi di Firesprite. A segnalare la disponibilità su PS Store dell'update nextgen di The Persistence per gli iscritti a PlayStation Plus è la sempre attenta community di ResetEra.

Con l'edizione Enhanced, la nuova sussidiaria dei PlayStation Studios ottimizza l'avventura fantascientifica a tinte oscure per attingere alla potenza computazionale di PS5 e integrare, così facendo, tutta una serie di migliorie grafiche e prestazionali all'opera primigenia.

The Persistence Enhanced, nella fattispecie, propone un sistema di illuminazione più evoluto con rendering basato su Ray Tracing, oltre a dei miglioramenti all'interfaccia utente e ad una riformulazione delle schermate di pausa, in virtù della possibilità di fruire il titolo inforcando o meno un visore PS VR. Su PS5, l'horror sci-fi vanta anche il pieno supporto ai trigger adattivi e al feedback aptico del controller DualSense, contribuendo così a rendere ancora più immersiva l'esperienza di gioco.

A chi ci segue, ricordiamo che The Persistence e la sua versione Enhanced rientrano tra i bonus previsti con i videogiochi PS Plus di novembre 2021, una selezione che comprende Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, First Class Trouble, Knockout City e, per i possessori di PS VR, The Walking Dead Saints & Sinners, Until You Fall e il già citato horror di Firesprite.