The Persistence: svelata la versione Enhanced per PC, PS5 e Xbox Series X/S

A diversi mesi dall'uscita della versione non VR di The Persistence, Firesprite Games conferma di essere al lavoro sulla versione Enhanced di questo horror fantascientifico già disponibile su PC, PS4 e Xbox One, con migliorie e ottimizzazioni grafiche per PS5 e Xbox Series X/S.

Nel rifare il trucco a The Persistence, il team di Firesprite promette di integrare un sistema di illuminazione più evoluto con rendering basato su Ray Tracing, dei miglioramenti all'interfaccia utente e delle schermate di pausa riprogettate.

Su PlayStation 5 saranno inoltre supportati il feedback aptico e i trigger adattivi del controller DualSense, due fattori che contribuiranno a rendere ancora più immersiva l'esperienza di gioco. Il lancio della versione Enhanced di The Persistence è previsto nel corso del 2021 su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Chi ha già acquistato il gioco potrà ricevere queste aggiunte in via del tutto gratuita tramite un'apposita patch che verrà pubblicata in coincidenza dell'uscita della versione Enhanced sugli store digitali e, grazie alla collaborazione con l'editore Perp Games, in edizione retail su supporto fisico. Se volete saperne di più sull'horror sci-fi tra Alien e DOOM, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Persistence.