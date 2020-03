The Persistence: svelata la versione non-VR dell'horror per PC, PS4, Xbox One e Switch

Gli sviluppatori di Firesprite Games confermano che il survival horror fantascientifico The Persistence arriverà in estate su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch in una versione che non richiederà l'utilizzo di un visore VR.

La trasposizione in multipiattaforma del titolo arriverà perciò a due anni di distanza dal lancio di The Persistence come esclusiva PS4 fruibile solo mediante l'utilizzo del casco delle meraviglie di PlayStation VR. In questa sua nuova versione, l'avventura a tinte oscure della software house di Liverpool guadagnerà un'interfaccia completamente rivista, un comparto grafico più curato e dei controlli rivisti e corretti in funzione dell'impiego del binomio mouse-tastiera o di un normale controller.

Il team di Firesprite ci tiene a precisare che tutte le aggiunte e le modifiche legate a questa nuova versione saranno disponibili in maniera del tutto gratuita per chi possiede già The Persistence per PS VR.

Il video gameplay confezionato dagli autori inglesi ci permette di apprezzare alcune delle migliorie grafiche e contenutistiche apportate al titolo: per tutti i dettagli sulla trama e sull'esperienza di gioco dell'horror di Firesprite, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Persistence in realtà virtuale.