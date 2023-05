The Plucky Squire è sempre più bello: nuovo trailer al PlayStation Showcase

È trascorso circa un anno dalla presentazione del primo trailer di The Plucky Squire, promettente avventura svelata da Devolver Digital nel corso del (non)E3 2022.

Nel corso del PlayStation Showcase, la coloratissima avventura che fonde 2D e 3D è tornata a mostrarsi in un trailer ricco di suggestioni. Disponibile in apertura a questa news, il filmato mostra il valoro scudiero protagonista del gioco alle prese con una fiaba destinata a svilupparsi dentro e fuori le pagine di un libro. Tra jetpack e boss fight improbabili, The Plucky Squire si conferma in arrivo nel corso di quest'anno sul mercato videoludico.

A dare vita al progetto, lo ricordiamo, è All Possible Futures, nuova software house fondata da ex veterani di casa Game Freak, team ideatore della serie Pokémon. In vista dell'appuntamento con il gioco nel 2023, potete trovare maggiori dettagli sulla produzione nella nostra anteprima dedicata a The Plucky Squire. Tra le piattaforme supportate dal titolo troviamo PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

Nel frattempo, prosegue a pieno ritmo lo show proposto da Sony, che tra AAA e produzioni indipendenti ha presentato al pubblico anche il primo trailer di Ghostrunner 2.