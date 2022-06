The Plucky Squire: la nuova deliziosa avventura di Devolver mescola grafica 2D e 3D

Nel mezzo della sua folle conferenza, Devolver Digital ha lasciato spazio al trailer di debutto di The Plucky Squire, una nuova intrigante avventura sviluppata da All Possibile Futures. Si tratta di un progetto molto peculiare e intrigante, che mescola sezioni di gioco in grafica 2D e 3D.

The Plucky Squire segue le magiche avventure di Jot e dei suoi amici, personaggi tratti da fiabe che scoprono un mondo tridimensionale al di fuori delle pagine del loro libro. Quando il malvagio Humgrump si rende conto di essere il cattivo del libro - destinato a perdere la sua battaglia contro le forze del bene per l'eternità - caccia l'eroico Jot dalle sue pagine e cambia la storia per sempre.

Salta tra mondi 2D e 3D in questa affascinante avventura d'azione: risolvi enigmi, vola con un jetpack e divertiti con molte altre deliziose e sorprendenti mini sfide mentre diventi l'eroe di un libro di fiabe vivente.

The Plucky Squire è atteso al lancio nel corso del 2023, con il promettente titolo che esordirà su PC (via Steam, dove è già possibile mettere il gioco in lista d'attesa) e console PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Durante la conferenza di Devolver è stata anche annunciata la data di lancio di Cult of the Lamb.