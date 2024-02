The Plucky Squire, nuovo gameplay: lavorare in miniera non è mai stato così divertente!

Lo scudiero coraggioso di The Plucky Squire torna in azione in un nuovo, sorprendente video gameplay che testimonia, semmai ve ne fosse ancora bisogno, l'originalità della prossima esperienza interattiva firmata da Devolver Digital e sfornata dalle fucine digitali di All Possible Futures.

Il nuovo trailer propostoci dalla casa di sviluppo britannica alza ancora una volta il sipario sul multiverso fantasy di The Plucky Squire per offrirci un ricco assaggio dell'esperienza action platform da vivere saltando tra i mondi 2D e 3D dell'ambiziosa avventura firmata Devolver Digital.

La sequenza di gameplay confezionata dal team di All Possible Futures ci porta in miniera per sbirciare tra le pagine (e non solo in senso metaforico!) di un impianto ludico che promette di essere davvero profondo e immediato al tempo stesso, con attività da svolgere in un contesto bidimensionale da alternare a sessioni action platform immerse in una dimensione pienamente 3D.

Quanto al canovaccio narrativo steso dagli sviluppatori di The Plucky Squire, ricordiamo che il titolo verterà attorno alle gesta compiute da Pennino, un ragazzo coraggioso che sogna di diventare l'eroe di un libro di fiabe animato ma che, per raggiungere il suo scopo, dovrà fare la spola tra il suo mondo 2D e il nostro nella speranza di acquisire l'esperienza e l'equipaggiamento necessario a superare le sfide più impervie.

Il nuovo video di The Plucky Squire ci ricorda che il titolo sarà disponibile più avanti nel 2024 su PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. In attesa di conoscerne la data di lancio ufficiale, vi lasciamo in compagnia del nuovo video e della nostra anteprima di The Plucky Squire.