The Plucky Squire: lo scudiero coraggioso di Devolver sorprende nel nuovo gameplay

Nel corso dell'evento natalizio di Devolver Digital, il team di All Possible Futures ci ha reimmerso nelle deliziose atmosfere di The Plucky Squire per mostrarci delle scene di gameplay inedite.

Il filmato di approfondimento confezionato dalla casa di sviluppo inglese riapre una finestra sull'universo fantasy di The Plucky Squire per darci modo di ammirare delle nuove sequenze ingame. Sempre grazie al video del Devolver Direct natalizio possiamo familiarizzare con il particolare sistema deputato a gestire il passaggio dal reame 2D di The Plucky Squire al regno tridimensionale, un approccio estremamente originale che promette di restituirci a schermo una storia piena di colpi di scena.

Il nostro compito sarà quello di aiutare il coraggioso Pennino a diventare l'eroe di un libro di fiabe animato, non prima però di acquisire l'esperienza necessaria saltando tra i mondi 2D e 3D per risolvere enigmi e affrontando un'infinità di mini-sfide.

Il lancio di The Plucky Squire è previsto indicativamente nel 2024 su PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Già che ci siamo, vi lasciamo in compagnia della nostra ultima anteprima di The Plucky Squire, l'avventura dello scudiero coraggioso tra 2D e 3D.