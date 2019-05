The Pokémon Company annuncia Pokémon Sleep per Android e iOS

Sembrano esserci particolari novità in arrivo per quanto riguarda i videogiochi dei Pokémon, con un nuovo titolo della serie annunciato da The Pokémon Company poche ore fa, su dispositivi mobile, e in uscita nel 2020 su Android e iOS.

Si tratta di Pokémon Sleep, e per capire meglio il titolo possiamo leggere il tweet postato ieri dall'azienda, con una piccola descrizione di cosa c'è da aspettarsi "E se potessi continuare ad allenare i tuoi Pokémon... anche mentre dormi? Nel 2016, Pokémon GO ha reso la semplice azione di camminare, puro intrattenimento, trasformando il mondo intero in un gioco. Stiamo per farlo di nuovo, con gli allenatori questa volta, e il sonno".

Sul sito ufficiale la descrizione è un po' più completa e recita: "Presto gli allenatori potranno svegliarsi con i Pokémon ogni giorno, con Pokémon Sleep, un'app mobile di The Pokémon Company. Pokémon Sleep intende trasformare il sonno in divertimento, facendo in modo che il tempo che un giocatore passa a dormire, e quello in cui sono svegli, abbiano effetti sul gameplay. Maggiori dettagli saranno rivelati più avanti, ma ci sarà anche un nuovo dispositivo di Nintendo, Pokémon Go Plus +, che si connetterà a Pokémon Sleep e si avvierà con l'app. Il dispositivo userà un accelerometro integrato per tracciare le ore di sonno del giocatore, e inviare le informazioni al telefono tramite bluetooth. Il device ha anche le stesse funzioni dell'originale Pokemon Go Plus, quindi gli allenatori potranno utilizzarlo anche durante il giorno con Pokémon Go e di notte con Pokémon Sleep. Il lancio è previsto per il 2020, e per festeggiare, gli allenatori di tutto il mondo avranno la possibilità di incontrare degli Snorlax addormentati in Pokémon Go a partire da oggi".

Insomma, presto i Pokémon faranno ancora più parte delle nostre vite... perfino durante il sonno.