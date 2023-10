The Pokémon Company annuncia PokéTsume: nasce la nuova serie TV a tema Pokémon

Il mondo videoludico legato ai Pokémon è in fermento per le novità dell'ultimo periodo e quelle che arriveranno nel prossimo futuro: basti pensare a tutte le attività della mostra a tema Pokémon X Van Gogh Museum, la collaborazione che ha fatto parlare di sé. Ma le novità non terminano qui: The Pokémon Company ha grandi sorprese in serbo per tutti.

Proprio dopo qualche giorno il rilascio delle scuse pubbliche di The Pokémon Company per i prodotti esauriti per Pokémon Center X Van Gogh Museum, l'azienda ha annunciato nelle ultime ore la pubblicazione di PokéTsume, che avverrà nell'arco del prossimo periodo. PokéTsume è una serie TV che racconterà la storia di Madoka Akagi, la protagonista che si innamorerà nuovamente del mondo Pokémon a seguito di alcune delusioni della propria vita privata e dell'incapacità di realizzare i propri sogni.

Il progetto in questione è in parte avvolto dal mistero: nella giornata di oggi è stato pubblicato un trailer che anticipa le tematiche trattate nella serie, così come sappiamo che alcuni personaggi saranno basati su alcune delle creature del mondo Pokémon. Il primo episodio della serie verrà pubblicato su TV Tokyo il 19 ottobre di quest'anno. Manca poco tempo all'uscita di quella che sarà la puntata che segnerà le sorti di quanto realizzato nel mondo cinematografico e delle serie TV da Game Freak. Siete curiosi di saperne di più su PokéTsume, la serie che riporta i fan nel mondo Pokémon?