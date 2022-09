The Pokémon Company, causa da 72 milioni di dollari contro team cinesi: cosa è successo?

The Pokémon Company ha fatto causa per violazione di copyright a diverse compagnie cinesi dietro lo sviluppo e la commercializzazione di un clone dei suoi giochi Pokémon, già da alcuni anni disponibile per il download attraverso gli store delle piattaforme mobile. Per i danni subiti, la compagnia chiede un risarcimento di 72,5 milioni di dollari.

Nello specifico, The Pokémon Company ha chiesto alla Shenzen Intermediate People's Court di spingere le compagnie coinvolte nel progetto Pocket Monster Reissue (noto in Cina anche con il nome di Koudaiyaogaai Fuke) ad interrompere immediatamente creazione, distribuzione e promozione del gioco. Il titolo in questione, ancora disponibile su iOS e Android sul territorio cinese, utilizza per farsi pubblicità immagini di alcuni famosi personaggi dell'universo Pokémon, quali Pikachu ed Ash Ketchum, utilizzate chiaramente senza alcun tipo di permesso da parte di The Pokémon Company o la stessa Nintendo.

Pubblicato nel 2015 e con meccaniche di gameplay riprese proprio dall'iconica serie di mostriciattoli tascabili, Pocket Monster Reissue ha goduto di grande popolarità con il passare del tempo, permettendo ad i suoi autori di racimolare ingenti guadagni cresciuti di anno in anno; in particolare è stato il 2021 l'annata più fruttuosa per gli sviluppatori del gioco-clone, con tanto di ricavi stellari. Forse proprio i risultati finanziari segnalati hanno spinto The Pokémon Company ad agire, considerato l'utilizzo indisturbato delle sue proprietà intellettuali per pubblicizzare al meglio Pocket Monster Reissue.

La causa è attualmente in corso, non resta che vedere quali saranno gli sviluppi. Nel frattempo è stato mostrato ufficialmente il nuovo Pokémon Grafaiai per Scarlatto e Violetto, creatura di tipo Veleno. Non perdetevi inoltre il nostro speciale su Pokémon Scarlatto e Violetto, incentrato sulla nuova regione di Paldea e sui Pokémon Leggendari.