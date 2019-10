The Pokémon Company fa chiarezza sul numero di palestre in Pokémon Spada e Scudo

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato del numero delle palestre presenti in Pokémon Spada e Scudo, ma a quanto pare c'è stata un po' di confusione causata dalla traduzione dal giapponese della fonte, e The Pokémon Company ha pensato di fare chiarezza sulla questione.

Stando a quanto riportato nei giorni scorsi infatti, sembrava che in Pokémon Spada e Scudo fossero presenti 18 palestre. In realtà, è vero che nella regione di Galar il numero di palestre presenti è quello, ma serve solo come background per la storia. Nel gioco, gli allenatori potranno raccogliere 8 stemmi e sfidare 8 capi palestra, che saranno diversi a seconda della versione di Pokémon scelta, per avere poi l'opportunità di partecipare alla Champion Cup.

In pratica in Pokémon Spada ci saranno otto palestre e otto capi da sfidare, e in Pokémon Scudo ce ne saranno altrettanti, ma ovviamente non saranno gli stessi.

Una correzione importante insomma, rispetto a quanto era emerso originariamente. Che ne pensate? Cosa vi aspettate dalla nuova avventura dei Pokémon su Nintendo Switch?

Per approfondire ulteriormente, date un'occhiata alla nostra anteprima di Pokémon Spada e Scudo. Inoltre, Pokémon Spada e Scudo sono stati protagonisti nell'ultimo numero di Game Informer, dove sono emerse tante novità, che potete leggere sul nostro sito.