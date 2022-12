The Pokémon Company intenta una causa contro l'uso indebito del brand per giochi e NFT

Nelle ultime ore, tra le tante news attinenti al mondo videoludico che hanno tenuto banco, è emersa una notizia molto particolare che riguarda The Pokémon Company ed il marchio Pokémon: la compagnia ha citato in giudizio una società australiana per l'uso del brand dei simpatici mostriciattoli tascabili con fini commerciali.

Nel dettaglio, sembrerebbe che l'azienda Pokemon Pty Ltd abbia pubblicizzato un titolo NFT per dispositivi mobile. Il tutto sarebbe stato fatto utilizzando proprio il brand più redditizio al mondo: infatti, il gioco dell'organizzazione australiana è intitolato PokeWorld, richiamando senza ombra di dubbio il franchise iconico.

Proprio in seguito a queste ragioni, sembrerebbe che dalle azioni di questa azienda sia scaturita l'azione legale di The Pokémon Company e della corte federale australiana, citando così in giudizio Pokemon Pty. Tuttavia, la causa intentata dalla società giapponese prevederebbe anche l'impedimento dell'uso di NFT per il lancio del suddetto prodotto, i quali permetterebbero anche di utilizzare impropriamente il brand ed i corrispettivi prodotti legati al marchio The Pokémon Company.

L'obiettivo della corte federale australiana sarebbe quello di impedire che Pokemon Pty possa utilizzare impropriamente il marchio per la commercializzazione di prodotti che andrebbero a violare le leggi australiane, le quali configurano in questo caso il reato di uso sleale del franchise. Ciò comporta, per forza di cose, l'annullamento dell'uscita di PokeWorld, il titolo la cui finestra temporale di lancio era prevista per gennaio 2023.

La causa servirà quindi ad impedire il lancio di un titolo lontano dalle politiche produttive di The Pokémon Company - non sono previste produzioni mobile che sfruttano la tecnologia degli NFT -. Per il momento, dunque, i giocatori potranno giocare un'esperienza dedicata ai simpatici mostriciattoli tascabili solo con la nona generazione di titoli Pokémon, da noi analizzata con la recensione di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Sul fronte non-videoludico, invece, le ultime informazioni strettamente correlate al brand Pokémon vedono come protagonista l'arrivo di un parco a tema dedicato al Pokémon Slowpoke.