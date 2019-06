The Pokémon Company, i profitti netti crescono del 50%

Il franchise Pokemon è ancora capace di generare ottimi numeri, come dimostrano gli ultimi risultati finanziari di The Pokémon Company: l'azienda giapponese che controlla i prodotti legati ai mostriciattoli tascabili ha visto aumentare i propri introiti del 50% rispetto al precedente anno fiscale.

Nello specifico negli ultimi 12 mesi The Pokémon Company ha ottenuto 124 milioni di dollari di profitti netti, il 50% in più rispetto al 2017. Per l'azienda si tratta del secondo miglior anno di sempre in termini di profitti e fatturato e i numeri non sembrano destinati a calare.

Buona parte di questi risultati sono stati ottenuti grazie al successo di Pokemon Let's GO Pikachu e Eevee, a quota 10 milioni di copie, e dai guadagni che Pokemon GO continua a generare quotidiantamente. Il film Detective Pikachu non è invece incluso tra le attività dell'anno appena trascorso, essendo uscito dopo la chiusura del FY 2018.

Per l'anno in corso, The Pokemon Company lancerà Pokemon Spada e Scudo oltre a Detective Pikachu 2 per Nintendo Switch, probabile quindi che un simile exploit sia destinato a ripetersi anche nel 2019/2020.