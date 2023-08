The Pokémon Company: sì a release periodiche, ma con giochi di qualità

Secondo Takato Utsunomiya, CEO di The Pokémon Company, l'azienda sta valutando come continuare a mantenere la stessa periodicità nel rilascio di nuovi giochi della serie, senza per questo rinunciare alla qualità.

In un'intervista ai Campionati mondiali di Pokémon, il numero uno della compagnia ha dichiarato: “Penso che in generale, se si guarda al passato, il percorso che abbiamo intrapreso fino ad ora sia stato fatto di release costanti. Abbiamo pubblicato prodotti con regolarità su base periodica, si potrebbe dire."

La questione qualità si è dimostrata particolarmente critica con l'ultima uscita di Pokémon Scarlatto e Violetto, il cui gameplay è stato criticato proprio dal punto di vista tecnico, soprattutto per quel che riguardava prestazioni e glitch. A distanza di mesi, i problemi in qualche caso sembrano ancora persistere.

"Abbiamo sempre realizzato prodotti pronti per essere inseriti e nuove esperienze per i nostri clienti, ed è così che abbiamo operato fino ad ora. Penso che opereremo ancora in questo modo, ma, man mano che gli ambienti di sviluppo cambiano, stiamo valutando con sempre più attenzione come possiamo continuare a farlo, assicurandoci al contempo di garantire prodotti di qualità", prosegue Utsunomiya.

Alcuni credono che parte del problema che interessa i giochi di Pokémon sia legato proprio alle schedule periodiche di release, che talvolta non lascia ai team di sviluppo il tempo necessario per raffinare la qualità e dedicarsi alle operazioni di finitura. Si spera, quindi, che quanto dichiarato dall'azienda sia riscontrabile sin da subito nel nuovo DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto.