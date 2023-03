The Pokémon Company, alla ricerca di nuovi dipendenti: NFT, Blockchain e metaverso

A distanza di un mese dall'arrivo dell'evento speciale del Pokémon Day 2023, continuano ad emergere nuove informazioni relative al mondo Pokémon: stando ad alcuni annunci di lavoro apparsi di recente in rete, sembrerebbe che The Pokémon Company sia alla ricerca di figure professionali con competenze nel settore delle Blockchain, NFT e metaverso.

Nel dettaglio, la compagnia sarebbe interessata a persone specializzate nell'identificazione, valutazione ed esecuzione di investimenti utili ad attuare una strategia di crescita dell'azienda nel lungo termine. Si parla, infatti, di monitoraggio di tecnologie e tendenze nel settore dell'intrattenimento, tra cui quello del gaming.

Per agevolare il processo di fortificazione di The Pokémon Company all'interno del mercato internazionale, i candidati di cui sopra dovranno creare nuove piattaforme e consentire uno "sviluppo iterativo". Purtroppo, però, non vi è alcun modo di sapere come questo possa tradursi nel concreto.

Eppure, come specificato nella sezione "cosa porterete" nella pagina LinkedIn relativa all'annuncio di lavoro, The Pokémon Company ha evidenziato come queste figure professionali potranno ottenere numerose competenze nel crescente settore tecnologico e non solo. Tra queste possiamo leggere le seguenti:

Esperienza lavorativa complessiva di oltre dodici anni, con un minimo di sette anni nello sviluppo aziendale o nella CVC presso un'azienda tecnologica, giochi, media o intrattenimento

Eccellente senso degli affari

Profonda conoscenza e comprensione del Web 3, comprese le tecnologie Blockchain, NFT e/o metaverso.

Dall'annuncio di lavoro non emergono informazioni sulla possibile correlazione tra The Pokémon Company e le nuove tecnologie sopracitate. Eppure, i recenti sviluppi nell'industria videoludica, come Square Enix che non molla la presa su NFT e Blockchain, dimostra come il settore si stia avvicinando sempre più ad un importante cambiamento verso il Web 3.0.