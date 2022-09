The Pokemon Company contro le run Nuzlocke? Sembra di no

Stando alle dichiarazioni di due ex dipendenti di Nintendo, The Pokemon Company odia le run Nuzlocke di Pokemon, la notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo ma adesso arriva un chiarimento da parte di Joe Merrick di Serebii.net, uno dei fansite Pokemon più popolari in assoluto.

Merrick riporta una dichiarazione proveniente da The Pokemon Company nella quale si afferma che la compagnia non ha nulla contro i content creator che presentano questo tipo di contenuti e non ha mai messo i bastoni tra le ruote a YouTuber e Streamer specializzati in Nuzelocke Run.

The Pokemon Company non ostacola in alcun modo i content creator specializzati in questi contenuti, anche se la dichiarazione non nega del tutto il fatto che internamente questo tipo di run non sia particolarmente apprezzata, limitandosi a confermare che non ci sono ripercussioni per la community.

Le dichiarazioni dei due ex dipendenti di Nintendo non vengono quindi seccamente smentite dalla compagnia, il breve comunicato parla solamente della volontà di continuare a supportare tutta la community Pokemon, indipendentemente dal proprio modo di giocare. Le Nuzlocke Run hanno riscosso un buon successo in questi mesi e sono sempre di più i creator che si affidano alle sfide Nuzlocke per rendere più interessanti le proprie run ai giochi Pokemon.