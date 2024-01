The Pokémon Company, solidarietà per il Giappone: donati 50 milioni di yen per le vittime

A distanza di pochi giorni dalla decisione di Square Enix di sospendere la demolizione delle case inattive su Final Fantasy XIV per i giocatori giapponesi, anche The Pokémon Company ha voluto lanciare un segnale di solidarietà per il Giappone e per la penisola di Noto, la quale è stata colpita recentemente da un terremoto di magnitudo 7.6.

All'indomani dell'inizio del 2024, infatti, parte del popolo giapponese ha subito perdite molto gravi a causa della calamità naturale sopracitata: la città di Wajima ha registrato molti danni, con interi edifici rasi al suolo e non solo. Proprio in virtù di tale ragione, The Pokémon Company ha voluto sostenere il Giappone con una donazione. Il tutto è stato prontamente comunicato dalla stessa azienda tramite i propri profili social.

Come possiamo leggere dalle pagine dell'account Twitter/X ufficiale di @Pokemon_cojp, infatti, "Pokémon Inc. ha deciso di contribuire con 50 milioni di yen alla Società della Croce Rossa giapponese con fondi di soccorso e donazioni alle organizzazioni di supporto", in modo da aiutare le persone che hanno dovuto subire perdite di qualsivoglia natura. "Attraverso la fondazione Pokémon Con Te, continueremo inoltre a svolgere attività per riportare il sorriso sui volti dei bambini colpiti dal disastro". Mentre i simpatici mostriciattoli tascabili potrebbero accompagnarci nei nostri viaggi videoludici per un po', visto che The Pokémon Company pensa al futuro asserendo che i giochi Pokémon esisteranno per secoli), la società dietro la celebre IP del mondo Nintendo ha voluto aiutare le povere vittime della penisola di Noto.