The Pokémon Company: il Van Gogh Museum annuncia la fine della partnership

Le ultime settimane sono state alquanto importanti per il mondo Pokémon: The Pokémon Company ha annunciato ufficialmente la nuova serie PokéTsume pronta a debuttare nell'immediato futuro, ma il mese di settembre è stato caratterizzato anche da un'importantissima partnership che metteva assieme le simpatiche creature tascabili e l'arte.

Dal sodalizio tra The Pokémon Company e il celebre museo dedicato a Van Gogh è nata la collaborazione Pokémon x Van Gogh Museum che porta i Pokémon alla conquista del museo di Amsterdam. Ebbene, sembrerebbe che le problematiche connesse a questo accordo non si siano limitate ai soli fenomeni di esaurimento scorte del merchandise creato per l'occasione: Pokémon x Van Gogh Museum è ufficialmente giunto al termine.

A dare la comunicazione è lo stesso museo il quale, attraverso i propri canali, ha confermato che le promo card rilasciate nelle ultime settimane non saranno più disponibili. Dalle informazioni riportate presso la sezione Q&A del sito del Van Gogh Museum, veniamo a sapere che "recentemente, un piccolo gruppo di individui ha creato una situazione indesiderata, che ci ha portato a prendere la difficile decisione di rimuovere la carta promozionale Pikachu con il cappello di feltro grigio dal museo".

Il Van Gogh Museum si è detto dispiaciuto degli ultimi avvenimenti, ma la speranza è l'ultima a morire per i fan desiderosi di mettere le proprie mani sull'ambito oggetto. "I fan che fanno acquisti al Pokémon Center avranno presto un'altra opportunità di ottenere la carta promozionale". Dunque, l'unico modo per poter adesso ottenere la carta promo sarà tramite l'acquisto presso le sedi ufficiali degli store di The Pokémon Company.