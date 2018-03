The Predator, Marvel Cinematic Universe e Men in Black: le migliori news Cinema di ieri

Il riepilogo della news Cinema di ieri si focalizzerà oggi su interessanti novità su alcuni dei franchise più attesi del momento, come, in generale il

I Russo avevano pensato agli eroi tv in Avengers: Infinity War

La domanda è nell'aria ormai da anni: vedremo mai Daredevil, Luke Cage e compagnia di casa Netflix mai sul grande schermo, al fianco di Guardiani della Galassia e Vendicatori? Beh, per il momento la risposta sembra essere un no, ma non così perentorio, dato che i fratelli Russo hanno ammesso ieri di aver pensato di introdurre questi super televisivi in Avengers: Infinity War. Cosa li ha fermati? La presenza già confermata di 60 personaggi e la difficoltà di comunicazione con gli showrunner della serie, "dato che è già difficile mettersi d'accordo per discutere anche con Taika Waititi, Scott Derrickson e molti altri". Sarà per la prossima volta... forse.



Riprese aggiuntive in corso per The Predator (più l'arrivo del trailer!)

Nella giornata di ieri, il co-sceneggiatore Fred Dekker ha confermato che sarebbero in corso delle riprese aggiuntive per The Predator di Shane Black, oltre ad annunciare l'arrivo di un primo trailer ufficiale a breve. Tali riprese sarebbero state necessarie dopo alcuni test screening misti, con parte del pubblico soddisfatta e molti altri invece scontenti del mix d'azione e commedia, assente nei precedenti capitoli del franchise.



Due supereroi riuniti nel cast del reboot di Men in Black

Che Chris Hemsworth fosse stato scelto come protagonista del reboot di Men in Black lo sapevamo ormai da settimane, ma ieri l'Hollywood Reporter ha annunciato che il secondo agente della coppia di nuovi Uomini in Nero sarà una donna interpretata da Tessa Thompson, già vista nei panni di Valkyria al fianco di Hemsworth in Thor: Ragnarok. A dirigere troveremo F. Gary Gray (Fast and Furious 8). Un progetto davvero interessante che sarà sicuramente molto diverso dai precedenti adattamenti di Barry Sonnenfeld.



Chris Pratt parla della generosità di Robert Downey Jr

Dato per scontato che i Marvel Studios tentino di trattare i propri attori del MCU come una grande famiglia allargata, non tanto scontati dovrebbero invece essere i rapporti all'interno della stessa, anche se secondo Chris Pratt andrebbero tutti d'amore e d'accordo, specie grazie a Robert Downey Jr, che l'attore ha descritto come "una persona gentile e amica, che si prende cura di tutti". Le qualità che rendono Tony Stark così amato sarebbero le stesse che rendono Downey Jr così fantastico, parola di Chris. E sono anche sfacciatamente ricchi in egual misura!



Svelato il costume di Tom Holland in Spider-Man: Homecoming 2?

Grazie a un nuovo concpet art rilasciato dalla Disney e dedicato alla prossima attrazione dei parchi a tema Avengers, forse abbiamo avuto modo di dare una prima occhiata al costume che indosserà Peter Parker (Tom Holland) in Spider-Man: Homecoming 2 di Jon Watts. Sarebbe molto simile a quello dei fumetti e evoluzione diretta di quello visto in Civil War e nel primo capitolo, con il simbolo del ragno più grande e meno parti nere. La curiosità è che tutti gli altri eroi ritratti nel concept indossano un costume già visto, tranne Spider-Man. Chissà!