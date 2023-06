The Precinct: è tempo di folli inseguimenti nel nuovo GTA-like in arrivo su PC e console

Tra l'annuncio di Fretless the Wrath of Riffson e molti altri giochi nel corso del Future games Show 2023, sul palco della presentazione abbiamo assistito a grandi annunci che hanno costituito un palinsesto di tutto rispetto. Tra queste grandi avventure vi è anche The Precinct, il folle action-noir sandbox che strizza l'occhio a GTA.

Poco dopo l'annuncio della demo di Paleo Pines al Future Games Show, lo showcase videoludico è stato infiammato dalla presentazione del gioco ideato dai ragazzi di Fallen Tree Games e sviluppato da Kwalee. L'avventura in questione ha un grande potenziale ludico e narrativo, le cui premesse potrebbero dar vita ad un'esperienza dall'impatto sorprendente: "Averno City, 1983. Le bande dominano le strade e vostro padre giace inquieto nella sua tomba. Ripulite la città, scoprite la verità e lanciatevi in emozionanti inseguimenti attraverso ambienti distruttibili in questo gioco di polizia sandbox d'azione neon-noir".

Nel corso del gioco, gli utenti saranno chiamati a vestire i panni dell'agente Nick Cordell Jr. The Precinct combinerà dettagli della simulazione poliziesca con elementi di un sandbox action che darà vita ad emozionanti inseguimenti, sparatorie e alla pulizia delle strade di Averno City dalla criminalità locale. Il gioco è prossimamente in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S; si attende dunque l'annuncio della data d'ufficiale dallo stesso team dietro la creazione del gioco, nella speranza che i giocatori di tutto il mondo potranno provare il titolo che strizza l'occhio a GTA entro la fine dell'anno.