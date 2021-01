The Promised Neverland diventa un videogame: l'annuncio ufficiale

Tempo di grandi novità per gli appassionati dell'opera di Kaiu Shirai e Posuka Demizu, la cui serializzazione cartacea ha trovato la tanto attesa conclusione nel corso del 2020.

Dopo la conferma dell'arrivo di un capitolo extra di The Promised Neverland a gennaio 2021, l'avvio del nuovo anno porta con sé anche la conferma della realizzazione di un videogioco dedicato. La notizia è stata diffusa dallo staff di Yakuneba (abbreviazione di "Yakusoku no Neverland", titolo giapponese del manga/anime), tramite l'account Twitter ufficiale. Nel cinguettio che trovate in calce, si rende infatti noto che le complesse vicissitudini di Emma, Ray e Norman prenderanno in futuro le forme di un'avventura videoludica. Purtroppo, i dettagli sono estremamente ridotti e dalle espressioni utilizzate sembra possibile ipotizzare soltanto che il titolo approderà su dispositivi mobile. Nessuna informazione è stata condivisa in merito alla software house che si occuperà dello sviluppo del gioco né sul periodo di pubblicazione dello stesso.



In attesa di maggiori dettagli, ricordiamo che i protagonisti dell'opera originaria del Sol Levante hanno trovato spazio anche nel mondo live-action, con un recente adattamento cinematografico. Il pubblico italiano in attesa di visionare le nuove puntate della trasposizione anime saranno inoltre lieti di apprendere dell'arrivo di The Promised Neverland 2 su VVVVID, con pubblicazione degli episodi in simulcast con il Giappone.