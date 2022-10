The Punisher, violenza e crudeltà a non finire: ve lo ricordate il gioco del 2005?

Mentre continuiamo ad attendere speranzosi la resurrezione del personaggio interpretato da Jon Bernthal per mano di Disney+, abbiamo ben pensato di fare un salto indietro nel tempo per andare alla riscoperta di una delle trasposizioni videoludiche che hanno visto come protagonista l'anti-eroe noto come The Punisher.

Ve lo ricordate The Punisher del 2005? Sviluppato da Volition (gli stessi della serie Saints Row) e pubblicato dalla THQ di una volta su PlayStation 2, Xbox e PC, spiccava per l'alto tasso di violenza e per il quantitativo industriale di proiettili esplosi. La storia, parzialmente ispirata all'omonimo film del 2004, vedeva Thomas Jane riprendere il ruolo già interpretato l'anno prima sul grande schermo ed era infarcita di cameo dal mondo Marvel: Iron Man, Nick Fury, Daredevil, senza contare villain immancabili come Kingpin e Bullseye.

All'epoca, i toni maturi e i contenuti violenti generarono un bel po' di polemiche, nonostante la versione finale del gioco fosse persino edulcorata rispetto alla build in via di sviluppo. Nei piani iniziali del team figurava una meccanica che permetteva di utilizzare i cadaveri mutilati dei nemici come scudi, poi accantonata. Nonostante i limiti autoimposti, The Punisher riuscì ugualmente a scandalizzare una buona fetta di pubblico portando a schermo litri di sangue poligonale e permettendo al suo protagonista di esercitare tanta crudeltà su mafiosi e criminali - ma mai sugli innocenti, pena il game over. Riscopritelo assieme a noi gustandovi il Video Speciale sul canale YouTube di Everyeye e leggendo l'approfondimento su The Punisher curato da Giuseppe Carrabba.