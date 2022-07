The Quarry: il nuovo aggiornamento introduce il multiplayer online e nuovi outfit

2K Games e Supermassive Games hanno confermato che il nuovo aggiornamento di The Quarry, ora disponibile per il download su PC e console, ha finalmente introdotto la modalità multiplayer online chiamata Wolf Pack.

Wolf Pack è una modalità solo su invito che ospita fino a sette giocatori e consente loro di partecipare alla partita. L'host della lobby e tutti i partecipanti possono votare su decisioni cruciali, con il voto della maggioranza che determina il risultato. Wolf Pack mira a offrire una "interpretazione completamente nuova" delle scelte che voi e i vostri amici sarete costretti a fare durante il gioco.

Inoltre, come parte dell'aggiornamento, i giocatori ora possono ascoltare tutti e sei gli episodi del podcast Bizarre Yet Bonafide direttamente in-game (prima di questo update, l'unico modo per ascoltarlo era tramite i servizi di streaming). Il podcast, suddiviso in sei parti, racconta una storia per Grace e Anton, due investigatori del paranormale, mentre esaminano gli eventi che circondano The Quarry. L'aggiornamento, infine, introduce dei nuovi outfit ispirati agli anni '80 con cui i giocatori potranno personalizzare l'esetetica dei propri personaggi preferiti.

Per ulteriori approfondimenti sul teen horror game curato dagli autori di Until Dawn e The Dark Picture Anthology vi rimandiamo alla nostra Recensione di The Quarry.