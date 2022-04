The Quarry avrà un numero enorme di finali alternativi: dettagli da Supermassive

Si mantiene alta la curiosità attorno a The Quarry, il nuovo teen horror narrativo di Supermassive Games atteso su PC e console PlayStation e Xbox per il 10 giugno 2022. E come da tradizione nei giochi del team inglese, i fan potranno aspettarsi numerosi finali alternativi per la storia.

Ma esattamente quanti? A dare la risposta è il director Will Byles nel corso di un'intervista con IGN.com, rivelando che il suo team ha ideato un quantitativo davvero enorme di epiloghi per The Quarry: "Abbiamo creato 186 finali differenti per i nostri personaggi, che non prevedono solo la loro sopravvivenza o morte, una gran moltitudine di eventi può capitare loro", spiega Byles, lasciando intendere infinite possibilità per le conclusioni delle vicende relative ai nove protagonisti del gioco che, come visto anche in Until Dawn del 2015, possono vivere o morire tutti a seconda delle scelte compiute dal giocatore.

Il director rivela inoltre che gli attori hanno recitato 50 pagine di copione al giorno, un quantitativo ben maggiore rispetto a quanto avviene solitamente in ambito cinematografico e televisivo: "In genere gli attori sono abituati a film con copioni di 100 pagine, ma qui ce ne sono almeno 1000, un numero che li ha allarmati", rivela Byles.

Ricordiamo che il titolo avrà nel cast David Arquette, Justice Smith, Brenda Song e Ariel Winter tra i vari interpreti della nuova opera firmata Supermassive. A tal proposito, eccovi 30 minuti di gameplay per The Quarry, così da avere un'idea più chiara sul progetto. Non perdetevi inoltre la nostra anteprima di The Quarry per ulteriori dettagli più approfonditi sul gioco.