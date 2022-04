The Quarry: l'avventura horror dal cast hollywoodiano entra in fase Gold

A nemmeno due mesi di distanza dall'annuncio di The Quarry, i ragazzi di Supermassive Games riguadagnano i social per celebrare l'avvenuto raggiungimento della fase Gold e, con esso, la chiusura dei lavori della versione di lancio della loro avventura horror.

La prossima esperienza a tinte oscure edita da 2K e curata dalla software house britannica di Until Dawn e The Dark Pictures Anthology è perciò pronta a terrorizzare tutti gli appassionati del genere in vista della commercializzazione che, lo ricordiamo, è prevista per il 10 giugno su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Da qui al lancio, Supermassive Games avrà quindi la possibilità di dedicarsi appieno ai test interni e alle attività di "pulizia del codice", andando a caccia di bug e glitch con la solerzia degli assassini, dei mostri e delle creature d'ombra che infesteranno il loro prossimo "gioco narrativo teen-horror" dal cast hollywoodiano.

Al progetto di The Quarry collaboreranno numerose celebrità come David Arquette (Scream), Ariel Winter (Modern Family), Justice Smith (Jurassic World), Brenda Song (Dollface), Lin Shaye (A Nightmare on Elm Street) e il leggendario Lance Henriksen (Aliens). La "ricchezza attoriale" del cast si rifletterà anche nel gameplay, basti citare in tal senso l'enorme numero di finali alternativi di The Quarry promesso dal team di Supermassive grazie ai bivi narrativi da imboccare interpretando i personaggi della loro nuova esperienza horror.