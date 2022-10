The Quarry: DLC con costumi anni '50 disponibile gratis per pochi giorni

A ormai diversi mesi dal lancio, prosegue il supporto di Supermassive Games per The Quarry, la sua più recente esperienza horror disponibile su PC, PlayStation e Xbox. Gli sviluppatori hanno comunicato i dettagli riguardante un nuovo DLC per il titolo, disponibile per pochi giorni in via del tutto gratuita per tutti i giocatori.

Il DLC "1950s Throwback Character Outfit" introduce, come suggerisce il nome stesso, una serie di costumi retrò ispirati all'estetica anni '50 con cui potrete caratterizzare i personaggi di The Quarry. Il contenuto aggiuntivo sarà disponibile gratuitamente per una settimana a partire da oggi su tutte le piattaforme, dopodiché sarà acquistabile al prezzo di 4,99 euro.

Se siete interessati, allora fareste meglio a mettere le mani sul DLC prima di martedì 1 novembre. Se invece non vi siete ancora immersi nell'esperienza orrorifica di The Quarry ma siete tentati di esplorare l'avventura curata da Supermassive, potrete approfittare dello sconto attuale del 40% su Standard Edition e Deluxe Edition. Quest'ultima include, oltre alla copia del gioco, un'opzione per la modalità film Gorefest, l'accesso istantaneo al sistema Death Rewind, un pacchetto di filtri visivi per la storia horror e l'abito a tema anni '80.

Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di The Quarry.