The Quarry tra film interattivo e avventura horror a tinte gore: ne parla Supermassive

Dopo aver svelato ufficialmente The Quarry, gli esponenti di Supermassive Games intervengono ai microfoni di GamesRadar+ per discutere dell'esperienza horror offerta dalla loro prossima, ambiziosa avventura a tinte oscure che evolverà l'esperienza interattiva offerta da Until Dawn e The Dark Pictures Anthology.

A riassumere la visione creativa portata avanti da Supermassive con il nuovo horror interattivo ci pensa Will Byles: il Game Director di The Quarry esordisce nel suo discorso confermando il ritorno di meccaniche di gameplay care agli appassionati del genere, ovvero del Quick Time Event per le scene più dirimenti della storia, delle sequenze di combattimento e della possibilità di esplorare le ambientazioni osservando il tutto da una visuale in terza persona.

È sul tema dell'accessibilità che Byles focalizza però le attenzioni degli utenti, affermando come "potrai giocarlo con tutte le impostazioni attivate e fruirlo come un gioco horror, ma potrà essere apprezzato anche dai tuoi nonni perché alla fine, se disattivi tutte le opzioni interattive, alla fine è come un film. Ma stavolta potrete anche decidere in che tipo di gioco, o film, vorrete immergervi: potrete arrivare al lieto fine oppure trasformarlo in un film decisamente più cupo. Certo, ci sarà anche l'opzione che preferisco di più, ossia quella di trasormare il gioco in un vero e proprio film splatter, un festival del gore. Ma ammetto che così potreste ritrovarvi a percorrere un sentiero davvero oscuro".

Per averne la controprova, non ci resta che attendere fino al lancio di The Quarry, atteso per il 10 giugno su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in versione ottimizzata per le console Sony e Microsoft di nuova generazione.